Egipto espera incrementar cooperação com Angola, afirma embaixador

O embaixador do Egipto em Angola, Nagah Abdel Rahman, considerou, nesta terça-feira, em Luanda, que o seu país espera construir, nos próximos tempos, uma cooperação de sucesso com o governo angolano, visando explorar novas áreas de negócios entre as duas nações.

O diplomata, escreve Angop, revelou o facto durante uma cerimónia que assinalou os 67 anos de independência do Egipto, celebrados nesta terça-feira

Para Nagah Abdel Rahman, a cooperação já existente permitiu impulsionar a relação entre os dois países em muitos campos, como reflectiu-se nas visitas de alto nível entre Egipto e Angola, durante o ano passado.

No seu discurso, o embaixador não mencionou o volume de negócios entre os dois países, mas fez questão de realçar que houve esforços e envolvimentos dos funcionários egípcios e angolanos que trabalharam numa parceria crescente, definida por valores partilhados e interesses.

“Esperamos construir sobre esses compromissos e cooperação de sucesso no próximo período para explorar novos caminhos de cooperação e continuar a impulsionar este importante relacionamento entre os nossos dois países”, afirmou o diplomata durante a cerimónia que decorreu na sua residência oficial.

Sobre o dia de independência do seu país, adiantou que é um momento histórico que permitiu ao Egipto assumir o seu lugar “na moderna ordem global, como um Estado verdadeiramente independente”.

“Representa um momento histórico na longa história do nosso país, que permitiu ao Egipto dar um passo à frente e desempenhar o seu papel de promotor de paz, segurança, cooperação e parceria na arena internacional”, referiu.

Numa referência à União Africana, cuja presidência encontra-se em posse do seu país, Abdel Rahman declarou que o Egipto lidera a organização com os olhos voltados para o alcance do desenvolvimento sustentável e segurança para os povos do continente, e com um maior engajamento entre a África e o resto do mundo.

Neste sentido, o diplomata fez saber que o Egipto aguarda com expectativa que Angola participe na primeira edição do “Fórum de Aswan para a paz e desenvolvimento sustentável”, agendado para Dezembro deste ano, na cidade de Aswan, no Egipto.

Na ocasião, felicitou à Argélia por ter conquistado o campeonato africano de futebol em sénior masculino, assim como elogiou o seu país pela boa organização da prova.

O secretário de Estado das Relações Exteriores, Tete António, representou Angola no acto.