Caso “Chinho”: Investigação está em fase de instrução processual

O processo de investigação do assassinato do ex-futebolista, João dos Santos de Almeida “Chinho”, está em fase de instrução processual, informou hoje (quarta-feira), o intendente Mateus Rodrigues.

O director do gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa da Delegação Provincial do Ministério do Interior (MININT) declarou à Angop que as acções de investigação e de instrução processual devem ser proactivas e realizadas num contexto de maior ponderação, eficácia e precisão.

Este esclarecimento do MININT deve-se as inquietações dos familiares da vítima que afirmam haver uma alegada lentidão no esclarecimento do caso.

Os familiares do falecido “Chinho” acusam, ainda, os primeiros agentes da Polícia Nacional da Ordem Pública, que chegaram ao local do sinistro, antes dos peritos do Serviço de Investigação Criminal (SIC) de se apoderarem de alguns bens pessoais da vítima (dois telemóveis e uma carteira com valores monetários em Kwanzas e em dólares).

“Tanto os primeiros agentes que chegaram ao local como os peritos criminais tiveram como objectivo proteger os elementos de prova, colher as informações possíveis com o fim de investigar e esclarecer o crime”, sublinhou o director.

Procedimentos técnicos

Mateus Rodrigues acrescentou que existem procedimentos técnicos que devem ser respeitados.

“Existem passos que precisam de ser seguidos e a investigação deve ser feita de acordo com os seus padrões”, esclareceu.

O assassinato de “Chinho” ocorreu às 10 horas do dia 08 de Julho, na Sapú, município do Kilamba Kiaxi. Na ocasião, conduzia uma viatura Range Rover e foi perseguido por dois indivíduos desconhecidos, portadores de arma de fogo, que seguiam numa motorizada. Um deles disparou contra o ex-jogador de futebol, o que lhe causou a morte .

O antigo futebolista, de 37 anos, representou em diversas ocasiões as selecções nacionais.

Em 2001, sagrou-se campeão africano de Sub-20, prova disputada na Etiópia. No mesmo ano, fez parte da selecção que disputou o campeonato do mundo da categoria, na Argentina.