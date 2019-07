Polícia Federal prende suspeitos de invasão de celular de Moro

A Polícia Federal (PF) deflagrou na tarde desta terça-feria (23) uma operação para cumprir mandados de prisão e busca e apreensão contra supostos hackers.

Os suspeitos são investigados pela invasão de celulares do ministro da Justiça e Segurança Pública, o ex-juiz da Lava Jato Sergio Moro.

Segundo publicado pelo G1, citado pela Sputnik, as ações da PF foram realizadas em três cidades paulistas: São Paulo, Ribeirão Preto e Araraquara.

A nota oficial da PF aponta que foram cumpridas 11 ordens judiciais, sendo sete mandados de busca e apreensão e quatro mandados de prisão temporária.

Há pouco mais de um mês, Sergio Moro é o protagonista em vazamentos de mensagens relacionadas à operação Lava Jato. Nas mensagens, Moro e procuradores do Ministério Público Federal demonstram conduta polêmica, que geraram acusações de conluio.

As reportagens foram publicadas pelo portal The Intercept Brasil, que não revelou aspectos da origem do vazamento.

Semanas antes, Moro havia relatado que seu celular fora invadido. Desde então, a PF tem trabalhado para averiguar o ocorrido.