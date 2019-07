Minas e explosivos ainda existem em todo o Uíge

Apesar de avanços na desminagem do Uíge todos os municípios da província contêm ainda esses explosivos (DR)

VOA | Moniz Francisco

Apesar de avanços na desminagem do Uíge todos os municípios da província contêm ainda esses explosivos, avisou o director provincial dos serviços de desminagem Daniel Paulo.

Entre Janeiro e Junho numa operação conjunta das quatro operadores que realizam trabalhos de desminagem no Uíge fora detonados 1.186 engenhos explosivos, 24 minas anti pessoal e duas anti tanque, disse Daniel Paulo.

No Uíge foram limpos de explosivos 95.179.6 quilómetros quadrados. Contudo Daniel Paulo sublinhou que foram identificadas e confirmadas 37 áreas com minas em todos os municípios da província do Uíge.

Ao terminar o responsável apelou aos administradores em caso de ser implementado o PIIM, (Plano Integrado de Intervenção Municipal) para trabalham de forma conjunta no sentido de livrarem as áreas afectadas com minas a nível dos municípios.