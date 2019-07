Lunda Norte toma medidas de prevenção contra o Ébola

VOA | Fernando Caetano

As autoridades sanitárias da Lunda Norte intensificaram as medidas de precaução nas zonas fronteiriças com a República Democrática do Congo para tentar evitar a propagação do ébola que já vitimou mais de 1.700 pessoas neste país.

Equipas sanitárias “de intervenção e vigilância epidemiológica”foram enviadas para quatro postos fronteiriços.

No município do Cuando estão já outras 15 equipas.

Uma das preocupações é a circulação dos refugiados do campo do Lóvua sem controlo das autoridades sanitárias estando previsto um encontro entre as autoridades locais e organizações que operam no campo para se analisar a situação.

Por outro lado, a policia esta também a reforçar a sua acção nas zonas fronteiriças para verificar quem entra e sai do país.