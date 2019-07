Sexagenária queimada por familiares e vizinhos

Uma mulher, de 63 anos, acusada de bruxaria pelos familiares e vizinhos, foi atacada, despida e queimada com gasolina numa aldeia de Damasco Chimoha, próximo da localidade do Andulo, na província do Bié.

De acordo com o JA, a queimadura de terceiro grau provocou graves lesões à sexagenária que, neste momento, recebe tratamento médico no Hospital Municipal do Andulo.

O incidente ocorreu em casa do filho da vítima, no bairro Piloto. Segundo testemunhas, a mulher foi violentamente agredida e, depois de ter perdido os sentidos, foi regada com gasolina e lançaram-lhe fogo.

O filho da vítima, Agostinho Cachupe, que escapou do ataque, condena a atitude e espera que o assunto seja tratado pelas autoridades tradicionais.

Tavares Marcolino, primo da vítima e presumível autor do crime, disse que não se arrepende e acusa-a de ser a principal responsável pela doença que afecta a sua filha.