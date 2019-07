Rio acusa PS de copiar programa eleitoral do PSD

O líder do PSD recorreu ao Twitter para lançar farpas ao Partido Socialista.

Numa altura em que os partidos desvendam a conta gotas as suas propostas eleitorais com que vão a votos no próximo dia 6 de outubro, Rui Rio diz que, quanto ao programa do PSD “não tem havido fugas de informação”.

E a prova disso, aponta, “é que o PS só o tem copiado à medida que nós o vamos divulgando setorialmente”.

“Hoje [esta sexta-feira] lá saiu a promessa de baixar impostos – que antes era de não baixar – juntamente com a das creches. Prometem o que não fizeram”, acusou.

Referia-se Rui Rio ao facto de António Costa ter afirmado, em entrevista à rádio Observador, que tenciona reduzir a carga fiscal sobre o trabalho com novo desdobramento dos escalões de IRS da classe média e repor a atualização anual dos salários da administração pública.

Na questão fiscal, escreve o Notícias ao Minuto, o primeiro-ministro disse que, se o PS voltar a formar Governo na próxima legislatura, o objetivo “é prosseguir a trajetória de redução da tributação sobre o trabalho”.

“Na próxima legislatura vamos continuar a aumentar a progressividade com mais escalões [de IRS]. Vamos desdobrar os escalões de forma a reduzir a tributação sobre a classe média”, especificou, antes de voltar a referir-se a um ponto já divulgado do programa eleitoral do PS.

“Vamos aumentar as deduções em função do número de filhos. Ou seja, a dedução aumentará em função do número de filhos e não em função do rendimento das famílias, porque as crianças são todas iguais. Uma família com dois filhos tem encargos desproporcionalmente superiores a uma família com só um filho. E se tiver três filhos a mesma coisa”, alegou.

Esta medida, segundo António Costa, a par de outra intitulada “cheque creche”, destina-se a criar melhores condições para que o país possa registar uma inversão da sua trajetória demográfica, que classificou como “particularmente negativa”.