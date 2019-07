Ministra quer actividades da Peskwanza reactivadas

Angop

A Ministra das Pescas e do Mar, Maria Antonieta Baptista, disse hoje, no Porto Amboim, província do Cuanza Sul, ser necessário “despertar” a Empresa Pública de Pesca Industrial (PesKwanza), para agregar valores , ajudar a organizar o sector e renovar a esperança da população desempregada , maioritariamente jovens.

“Não queremos esmorecer quanto a pretensão de devolver a província do Cuanza Sul , como um dos polos piscatórios do país, com empresas do sector das pescas de muito peso e relevância na economia nacional como é o caso da PesKwanza, com o foco na revitalização do sector no Cuanza Sul com infra-estruturas que garantam novos empregos e aumento das receitas para o Estado,” referiu.

A ministra fez este pronunciamento ao intervir na abetura do Conselho Técnico Científico do Ministério das Pescas e do Mar .

Por seu turno, o governador do Cuanza Sul, Job Capapinha, considerou o mal estado da Peskwanza como uma das principais causas do aumento dos problemas sociais locais , como a fome, a pobreza e a exclusão social particularmente.

O certame, com encerramento previsto para hoje, vai abordar assuntos como “ O estado actual do sector das pescas no Cuanza Sul”, “ Espécies nativas potenciais para o desenvolvimento de Angola” , “Atribuição das quotas para a importação de produtos da pesca e seus derivados” .

Constam ainda da agenda de trabalho debate sobre os “ Critérios e regulamentação para atribuição de quotas na pesca artesanal e marítima” , “ Levantamento das infra-estruturas de pesca inactivas no Cuanza Sul,” “ Regime jurídico da actividade de inspecção e fiscalização”.

A Peskwanza, localizada na cidade do Porto Amboim, contava com 14 barcos, dos quais sete de arrasto com capacidade de 250 toneladas cada, cinco de mariscos diversos e o restante de cerca de 250 toneladas cada.

Actualmente atravessa uma situação muito crítica, do ponto de vista económico e financeiro, cujos encargos administrativos e financeiros são suportados através do aluguer, as empresas privadas, das suas licenças de pesca, e que permite pagar salários aos 81 trabalhadores existentes, dos 400 que já teve.

A Peskwanza necessita de túneis de congelação com capacidade de 15 toneladas, duas câmaras de conservação com capacidade de 150 toneladas, bombas de sucção de água salgada, para a lavagem do peixe, dois tanques, fábrica de gelo em escama, 7.5 toneladas e sítio de armazenamento de 15 toneladas.