Milhares exigem eleições justas em Moscovo

Manifestantes pedem que candidatos da oposição sejam autorizados a se inscrever para as pesquisas de Setembro.

As autoridades recusaram-se a registá-las, apesar de cada candidato reunir o mínimo de 5.000 assinaturas necessárias para ser elegível para concorrer, avança a BBC.

Líderes da oposição, incluindo o mais proeminente, Alexei Navalny, juntaram-se aos apoiantes no comício.

Activistas que se opõem ao governo do presidente Vladimir Putin dizem que as autoridades erroneamente declararam inválidas as assinaturas dos defensores. Cerca de 30 candidatos foram impedidos de concorrer.