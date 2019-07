Membros da CASA-CE em Luanda com responsabilidades acrescidas

Angop

Os novos desafios que se avizinham, com a realização das eleições autárquicas, previsto para 2020, bem como as gerais, em 2022, exigem dos novos membros da Convergência Ampla de Salvação de Angola-Coligação Eleitoral (CASA-CE) em Luanda maiores responsabilidades, por a capital do país ser a maior praça eleitoral.

Este pronunciamento foi feito pelo vice-presidente da CASA-CE para os Assuntos Religiosos e Sociedade Civil, Sikanda Alexandre, durante o acto de empossamento dos novos membros do secretariado executivo provincial desta formação política.

Na sua explanação, disse que a missão dos novos membros na capital do país não pode falhar, por ser o maior centro de disputa política para qualquer partido concorrente em pleitos, por isso, são obrigados a desempenhar um bom papel para a conquista do maior número de autarquias.

Por sua vez, o secretário executivo nacional da CASA-CE, Rafael Aguiar, fez saber que a coligação vive um novo momento, mas com as mesmas ferramentas, tendo em conta os desafios actuais do país, em que obriga maior firmeza e perspicácia de todos os membros.

Disse que na nova filosofia não estão a responder insultos políticos dos adversários, mas sim optando pelo trabalho árduo, por ser a via certa para o alcance dos objectivos nos pleitos eleitorais.

Apelou responsabilidade e disciplina por parte de todos os membros e maior rigor nos bens da coligação.

O Secretariado Executivo Provincial CASA-CE em Luanda conta com 11 membros.