EUA anunciam operação para proteger rotas de navegação no Médio Oriente

Washington está a trabalhar numa operação multinacional para garantir a navegação livre e segura nas principais rotas de navegação no Médio Oriente, anunciou o Comando Central dos EUA (Centcom).

“O Comando Central dos EUA está desenvolver esforço marítimo multinacional, a Operação Sentinela, para aumentar a vigilância e a segurança das principais vias aquáticas no Médio Oriente e garantir a livre navegação à luz dos recentes eventos na região do golfo Pérsico”, diz o comunicado.

O objectivo da Operação Sentinela é “promover a estabilidade marítima, garantir a passagem segura e reduzir as tensões nas águas internacionais ao longo do golfo Pérsico, do estreito de Ormuz, do estreito de Bab-el-Mandeb e do golfo de Omã”.

‘Vigilância do domínio marítimo’

“Embora os Estados Unidos estejam comprometidos em apoiar essa iniciativa, as contribuições e a liderança dos parceiros regionais e internacionais serão necessárias para que tenha sucesso”, lê-se no aviso.

“Este marco de segurança marítima permitirá às nações fornecer escolta aos seus navios, aproveitando a cooperação das nações participantes para a coordenação e maior consciência e vigilância do domínio marítimo”, adiciona a declaração.

A nota ainda informa que Washington continua coordenando “com os aliados e parceiros na Europa, Ásia e Médio Oriente os detalhes e as capacidades necessárias para que a Operação Sentinela permita a livre navegação na região e proteja as rotas de navegação vitais”.