CAN2019: Argelino Ismail Bannacer eleito melhor jogador

Depois de 29 anos, a Argélia volta a reinar na África e conquista seu segundo título na CAN (Trivela)

O médio argelino Ismail Bannacer foi eleito hoje, no Cairo, o melhor jogador da 32ª edição do Campeonato Africano das Nações (CAN2019) em futebol, disputado no Egipto.

Após vitória da sua selecção diante da similar senegalesa, por 1-0, no jogo da final e a consequente conquista do título continental, escreve Angop, o jogador de 21 anos de idade mereceu a distinção por parte da Confederação Africana de Futebol (CAF).

Além do conjunto argelino, o futebolista representa a equipa italiana do Empoli FC.

O único golo da partida, disputada no estádio internacional do Cairo (Egipto), foi apontado por Bounedjah, aos dois minutos.

Os argelinos conseguem assim o segundo título no historial, depois da consagração em 1990.