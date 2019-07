Arábia Saudita autoriza acolhimento de forças militares dos EUA

O rei Salman da Arábia Saudita, durante a reunião do Conselho de Cooperação do Golfo, em 31 de maio de 2019 (afp_tickers)

A Arábia Saudita decidiu hoje acolher forças militares dos EUA no seu solo, anunciou na sexta-feira um porta-voz do Ministério da Defesa do país árabe, citado pela agência noticiosa oficial SPA.

“O rei Salman (…) deu o seu acordo para acolher forças norte-americanas (no país) a fim de aumentar o nível mútuo de segurança da região e a sua estabilidade e garantir a paz”, afirmou esta fonte noticiosa, segundo a SPA.

Segundo a Lusa, o porta-voz avançou ainda que os dois países estão desejosos de “fazer tudo o que possa preservar a segurança na região e a sua estabilidade”, depois de novos incidentes e a “confiscação” de um petroleiro britânico pelo Irão.