TAAG capacita quadros

Os trabalhadores da TAAG-SA, Linhas Aéreas de Angola, frequentam durante o mês de Julho, uma acção de formação e capacitação, com objectivo de desenvolver as competências técnicas dos seus profissionais em planeamento estratégico associado a gestão e prestação de contas, escreve a Angop.

De acordo com uma nota de imprensa, esta acção formativa enquadra-se no âmbito do processo de formação contínua, e nesta fase, é dirigido seus colaboradores da primeira e segunda linha.

A actividade decorre, no centro de formação da TAAG, no Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro, em Luanda, que dentre outros objectivos visa capacitar e elevar os níveis de conhecimento e qualidade no processo gestão estratégica, para optimizar os seus serviços.

Segundo o documento, os participantes vão receber ferramentas de apoio a gestão, pressupostos que a curto prazo se manifestará efectivamente, visando alcançar os objectivos preconizados, que passa pelas melhorias no desempenho e nos resultados económicos da companhia de bandeira nacional.