Soyo necessita de 462 novos professores

Quatrocentos e 62 novos professores do ensino primário ao II ciclo de ensino secundário são necessários no sector da educação no município do Soyo, província do Zaire.

Os actuais 947 docentes no activo no sistema de educação na circunscrição são insuficientes para cobrir a rede escolar constituída por 525 salas de aulas.

Quarenta 40 mil alunos do ensino primário ao II ciclo do ensino secundário frequentam aulas no presente ano lectivo na localidade.

O director municipal da educação, Paulo Suca, disse, nesta sexta-feira, à Angop, que assiste-se, no presente ano lectivo, uma superlotação de alunos em salas de aulas, sobretudo nas escolas do ensino primário.

A reforma educativa, ainda em curso no país, estabelece que uma sala de aula deve possuir no máximo até 45 alunos, situação que contrasta com a actual realidade do município.