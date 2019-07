Resistência às forças policiais termina em morte

De acordo com uma nota chegada ao Portal de Angola, na madrugada desta sexta-feira, 19, na via pública, rua do Angalo, município de Kilamba Kiaxi, ocorreu um acto de resistência às forças policiais, quando uma equipa em serviço de patrulha surpreendeu três suspeitos que acabavam de roubar uma motorizada de marca Apolo, cor preta, com recurso a arma de fogo.

No acto da abordagem policial, os suspeitos efectuaram disparos (de arma de fogo) contra as forças, em resposta, os agentes alvejaram, mortalmente, um dos suspeitos e os outros colocaram-se em fuga.

A acção policial resultou, ainda, na apreensão da referida arma de fogo e da motorizada em que seguiam os suspeitos.

De acordo com a nota, diligências prosseguem para identificação, localização e detenção dos outros envolvidos.