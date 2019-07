Presidente da República trabalha hoje no Soyo

O Presidente da República, João Lourenço, encontra-se na cidade do Soyo, na segunda etapa da visita de dois dias à província do Zaire.

De acordo com à Angop, à chegada, no aeroporto Comandante Ndozi, o Presidente João Lourenço foi recebido pelo governador provincial, Pedro Makita Júlia, e por membros do Executivo, entre outras individualidades.

No município do Soyo, o estadista angolano visita a fábrica Angola LNG, uma unidade de processamento de gás liquefeito com capacidade anual de 5,2 milhões de toneladas de gás natural.

Ainda hoje, o Presidente João Lourenço estará na Central do Ciclo Combinado do Soyo, seguindo-se um encontro com os jovens, em representação dos seis municípios da província do Zaire.

Esta actividade, a última do programa do Chefe de Estado, será realizada no anfiteatro da Escola Superior Politécnica do Zaire, na vila do Soyo.

Quinta-feira, primeiro dia de visita ao Zaire, o Chefe de Estado reuniu-se com os principais integrantes do Governo da província e teve um encontro com o Conselho Provincial de Auscultação da Comunidade.

O Presidente João Lourenço regressa a Luanda hoje, sexta-feira.