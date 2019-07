Preços dos serviços da DSTV, ZAP e TV CABO voltam a subir

As operadoras de distribuição de televisão por assinatura DSTV-Multichoice, TV Cabo e ZAP vão aumentar em breve em 13 por cento o preço dos seus serviços, soube a ANGOP de fonte autorizada.

Este é o último aumento que as referidas operadoras de distribuição de canais televisivos por assinatura poderão efectuar este ano, conforme anunciado pelo Instituto Angolano das Comunicações (INACOM), a 21 de Março de 2019. No quadro do acordado, as operadoras estão a criar as condições para, igualmente em breve, passarem a disponibilizar gratuitamente os canais públicos de televisão, TPA 1 e TPA 2, em termos já tratados mutuamente.

Um grupo multi-sectorial, composto por representantes das operadoras e dos ministérios da Comunicação Social e das Telecomunicações e Tecnologias de Informação, trabalhou ultimamente nesse sentido, tendo acordado a criação de um pacote básico, que será fornecido gratuitamente durante um determinado período, mesmo sem pagamento por parte dos consumidores.