Namacunde investe AKZ 87 milhões em acções contra pobreza

O município de Namacunde, província do Cunene, já investiu 87 milhões de Kwanzas, dos 300 milhões previsto anualmente do Programa Integrado de Desenvolvimento Local e Combate à Pobreza (PIDLCP), com vista a levar o nível de vida da população, disse quinta-feira, administradora local, Isabel Ndesihafela.

As acções incidem na aquisição de 20 reservatórios de água de cinco mil litros já colocados em áreas afectadas pela seca no município de Namacunde e o acesso a merenda escolar de três mil e 804 alunos de 40 escolas do ensino primário, explicou à Angop a responsável.

Consta ainda das acções em curso no âmbito do PIDLCP a reabilitação dos centros de saúde na zona fronteiriça de Santa-Clara e na comuna do Chiedi, ambos com 25 camas.

Isabel Ndesihafela disse que o Programa Integrado de Desenvolvimento Local e Combate à Pobreza (PIDLCP) beneficia em cada mês de uma dotação financeira de 25 milhões de Kwanzas cabimentado pelo Ministério das Finanças.

Faz ainda parte do legue de acções a decorrer no município a construção de um aterro sanitário com capacidade de armazenamento de 22 mil metros cúbicos de resíduos sólidos, precisou a responsável.

O PIDLCP faz parte do Plano de Desenvolvimento Nacional 2018/2022.

O município de Namacunde, 35 quilómetro de Ondjiva, capital da província do Cunene, tem uma população estimada em 142 mil e 47 habitantes, distribuída em duas comunas Namacunde (sede) e Chiedi.