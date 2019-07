Ministros da CPLP reúnem-se hoje em Mindelo

O ministro das Relações Exteriores, Manuel Augusto, participa hoje, em Mindelo, Ilha de São Vicente (Cabo Verde), na XXIV reunião ordinária do Conselho de Ministros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), avança o JA.

Manuel Augusto, que partiu no final da tarde de ontem àquela ilha cabo-verdiana, faz-se acompanhar do embaixador de Angola em Portugal e representante permanente junto da CPLP, Carlos Alberto Fonseca, do director do Gabinete da CPLP do Ministério das Relações Exteriores e ponto focal nacional, o embaixador Oliveira Encoge, do ministro conselheiro da Missão Permanente de Angola junto da CPLP, Mário Augusto, e de demais funcionários daquele departamento ministerial.

Realizado sob o lema “A mobilidade como factor de coesão e construção de cidadania na CPLP”, o encontro contará com a presença dos ministros dos Negócios Estrangeiros e/ou das Relações Exteriores de todos os Estados-membros da organização.

O ministro dos Negócios Estrangeiros e Comunidades de Cabo Verde, Luís Filipe Tavares, na qualidade de presidente daquele órgão no biénio 2018-2020 preside ao encontro. Os chefes da diplomacia vão analisar e apreciar um conjunto de documentos da esfera da cooperação, apresentados pelos pontos focais, cujo encontro decorreu nos dias 15 e 16 do corrente mês.

O Comité de Concertação Permanente, composto por embaixadores e representantes permanentes, está reunido hoje, para apreciar questões político-diplomáticas e afinar a agenda da reunião ministerial.

Criada a 17 de Julho de 1996, a CPLP tem como Estados-membros Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, Timor Leste e São Tomé e Príncipe.