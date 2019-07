Mãe acusada de matar filha no Huambo por subtrair dois quilos de milho

Uma mulher de 43 anos de idade foi detida quinta-feira, no município do Longonjo, 62 quilómetros da cidade do Huambo, por suposto assassinato da própria filha de 11 anos, a quem acusou de ter subtraído dois quilos de milho, soube hoje, sexta-feira, a ANGOP.

Ao confirmar o facto, o porta-voz da Polícia Nacional na província do Huambo, intendente Martinho Kavita Satito disse que o crime deu-se por volta das 5h00 de quinta-feira, no interior de uma residência do bairro Nunes, comuna da Catabola (Longonjo).

Referiu que o crime de agressão física de que resulta em morte aconteceu depois de questionar a menor sobre o destino dos dois quilogramas deste cereal, um dos mais produzidos no Planalto Central, tido no passado como “a Rainha do milho” de Angola.

Informou que a cidadã em causa foi detida horas depois no hospital municipal local, onde a menor acabou por morrer, devido à gravidade dos ferimentos.

Por outro lado, o intendente Martinho Kavita Satito informou que a corporação, em trabalho coordenado com o Serviço de Investigação Criminal (SIC), deteve igualmente quinta-feira dois cidadãos de 55 e 19 anos, respectivamente, pelos homicídios voluntários.

O primeiro caso, segundo o oficial superior da Polícia Nacional, deu-se no bairro do Cavongue, arredores da cidade do Huambo, onde um ancião de 71 anos de idade foi morto com arma de arremesso (pau), em plena via pública, por um outro de 55, após desentendimento entre ambos.

O outro crime, motivado também por desentendimento, em plena via pública da cidade Baixa, foi cometido contra um cidadão de 29 anos, por um amigo de 19 anos.

Nestes dois últimos casos, de acordo com o oficial superior da Polícia Nacional, os seus autores encontram-se já a contas com a justiça.