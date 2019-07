Jovens devem ser mais proactivos – JMPLA

A necessidade dos jovens serem mais proactivos para contribuírem activamente no desenvolvimento do país, foi defendida quinta-feira, em Ondjiva, pelo primeiro-secretário provincial da JMPLA no Cunene, Vivaldino dos Santos.

Falando durante a 9ª reunião ordinária do comité provincial da JMPLA, Vivaldino dos Santos disse que os jovens devem estar engajados nas acções que promovam valores de paz e coesão social, de maneira a darem seguimento da estabilidade e desenvolvimento do país e da província em particular.

“A nossa organização juvenil deve continuar a reforçar a disciplina dos jovens com vocação ideológica no sentido assumirem o seu verdadeiro papel de liderança e no cumprimento das orientações que respondem os anseios da população”, referiu, citado pela Angop.

Fez saber que o encontro avaliou as tarefas do processo orgânico do VIII Congresso Ordinário da JMPLA a ter lugar em Outubro próximo, que permitiu a realização de mil e 589 assembleias dos núcleos, envolvendo 50 mil e 956 delegados dos seis municípios.

O encontro que reuniu membros do comité provincial da JMPLA e primeiros-secretários municipais, analisou também as actividades realizadas durante o primeiro semestre deste ano, assim como a vida interna da organização.