Filhos de Savimbi agradecem aos envolvidos nas exéquias do pai

O Secretário-geral adjunto da UNITA, Rafael Massanga Savimbi, leva a cabo uma digressão em algumas províncias do País para, em nome da direcção do partido e da família, agradecer a todos quantos estiveram envolvidos no programa das exéquias do líder fundador do “Galo Negro”.

“Estamos a agradecer a todos quantos estiveram envolvidos directa ou indirectamente e que fizeram com que a jornada fosse um sucesso”, disse Rafael Massanga Savimbi.

De acordo com o Novo Jornal Online, nesta digressão, o secretário-geral adjunto da UNITA já agradeceu aos membros, militantes e simpatizantes das províncias do Huambo, Bié e Luanda.

Os restos morais do líder fundador da UNITA, Jonas Savimbi, repousam desde o dia 1 de Junho, no cemitério da localidade de Lopitanga, município do Andulo, a 130 quilómetros da cidade do Cuíto, província do Bié.

Com a inumação das ossadas de Savimbi, na aldeia de Lopitanga, a família e a UNITA cumpriram um desejo do malogrado.

Nascido na localidade de Munhango, província do Bié, a 3 de Agosto de 1934, Jonas Savimbi morreu em combate, no Lucusse, província do Moxico, a 22 de Fevereiro de 2002.