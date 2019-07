Espanha: Pedro Sánchez pede voto de confiança

RFI

Com dificuldades para formar um governo, depois das eleições gerais do passado mês de Abril, o líder do Partido Socialista espanhol, Pedro Sánchez vai ser confrontado na próxima semana com um voto de confiança no parlamento, que confirmará ou não o seu cargo de Primeiro ministro. Sánchez não conseguiu assegurar o apoio da esquerda radical, representada pelo partido Podemos, para constituir um novo executivo.

Não tendo garantido o apoio do Podemos, esquerda radical, para constituir um novo governo, e em caso de não obter o voto de confiança, Sánchez terá de proclamar novas eleições, a serem realizadas no mês de Novembro.

Estas seriam as quartas eleições gerais, em quatro anos, no reino de Espanha.

Nas eleições de Abril, o Partido Socialista espanhol foi o mais votado ao obter 123 assentos.Todavia, a sua vitória não foi suficiente para constituir uma maioria absoluta nas Cortes, assembleia nacional espanhola, composta por um total de 350 assentos .

De acordo com os analistas, a fragmentação que caracteriza a cena política espanhola, faz com que seja mais difícil, para um partido, obter uma maioria absoluta.

De forma a criar uma maioria governamental viável, o socialista Pedro Sánchez necessita do apoio dos 42 deputados do Podemos, bem como de vários pequenos partidos regionais.

Segundo os analistas, não é de excluir a possibilidade de uma derrota parlamentar de Sánchez, na próxima terça-feira, uma vez que o voto de confiança exige uma maioria absoluta.

Pedro Sánchez acedeu ao poder em Junho de 2018, depois de ter obtido uma vitória imprevista, no voto de confiança contra o seu antecessor Mariano Rajoy, dos conservadores do Partido Popular, graças ao apoio do Podemos, dos independentistas catalães e dos nacionalistas bascos.