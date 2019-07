Cunene: Apresentado livro “Valores que se perderam e se reclamam em Angola”

A obra literária intitulada “Valores que se perderam e se reclamam em Angola ,um alerta ao país”, da autoria do padre Apolinário Hilemusinda, foi apresentada, esta sexta-feira ao público em Ondjiva, província do Cunene.

O livro, sublinha Angop, contém 206 páginas e foi lançado no principio deste mês em Luanda. A obra está dividida em quatro capítulos, que abordam questões focadas nos valores, como; espaço na vida dos seres humanos, a visão religiosa acerca dos valores, a crise de valores em Angola e as suas consequências, espaço e o papel da igreja na educação e construção de valores em Angola.

Falando no acto de apresentação, o bispo da diocese de Ondjiva Dom Pio Hipunhati, valorizou a obra que aborda aspectos relacionados com a promoção das acções educativas que vão moralizar a sociedade na recuperação dos s valores morais e cívicos perdidos nas famílias.

Já o autor do livro, Apolinário Hilemusinda, disse que ao observar as motivações da crise de valores morais, fez uma narração sobre a tipificação dos valores perdidos, razões da sua perca, como resgatar e sobretudo quem deverá ser o protagonista do resgate destes valores.

Explicou que, o livro com mil exemplares na primeira fase, narra uma reflexão que advêm desde 2008, assim como das influências do fenómeno das redes sociais.

O padre Apolinário Hilemusinda, natural da comuna da Môngua, província do Cunene, é professor do Seminário Maior de Luanda e da Universidade Católica de Angola, membro do senado académico da mesma Universidade e da União dos Escritores Angolanos.

É autor do trabalho de pendor histórico, produzido na língua italiana “La storia come luogo teológico secondo Walter Kasper” ; a história da Universidade Católica de Angola da génese à fase actual (I, II e III volume), Existe História sem Deus e Deus sem História e o contributo da Universidade Católica de Angola a sociedade angolana.