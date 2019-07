Comité de Defesa da África Austral reúne hoje em Lusaka

Angola participa, a partir de hoje, em Lusaka (Zâmbia), na reunião do Comité Ministerial do Órgão de Cooperação Política, Defesa e Segurança da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC).

De acordo com a nota à imprensa, o ministro da Defesa Nacional, Salviano Sequeira, vai chefiar a delegação angolana que participa no encontro de dois dias.

A reunião, escreve o JA, vai analisar, entre outras questões, a situação política, de defesa e segurança da região, com destaque para a República Democrática do Congo e o Reino do Lesotho.

Integram a delegação angolana altos responsáveis dos ministérios da Defesa Nacional, Interior, Relações Exteriores, dos Serviços de Inteligência Externa, das Forças Armadas Angolanas e da Polícia Nacional.