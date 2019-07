Cabo Verde: CPLP aposta na mobilidade

RFI | Teresa Xavier

Em Cabo Verde, os ministros dos negócios estrangeiros dos países da CPLP mandataram, esta sexta-feira, uma comissão técnica para concluir, até Novembro deste ano, o modelo final de integração comunitária e mobilidade.

O objectivo é aprovar o documento em reunião do conselho de ministros da CPLP no primeiro trimestre de 2020.

O anúncio foi feito pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros e Comunidades de Cabo Verde, Luís Filipe Tavares, no final da vigésima quarta reunião ordinária do conselho de ministros da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, que decorreu, esta sexta-feira, na cidade do Mindelo, na ilha cabo-verdiana de São Vicente.

“Acabámos de tomar uma decisão importante, eu diria histórica, no sentido de aprovarmos o documento político da mobilidade, e fixarmos um mandato muito específico duma comissão técnica para, até Novembro, apresentarmos aos ministros um texto final.

Depois, a partir da organização de uma sessão extraordinária do conselho de ministros, aprovaremos o documento final. Mas não houve hoje nenhuma objecção à proposta apresentada por Cabo verde, o que significa que estamos no bom caminho.

Há um consenso político em relação à necessidade de termos mais mobilidade.

O documento final espelha exactamente isso. Mandatámos uma comissão técnica que vai trabalhar os aspectos mais técnicos da proposta.

Em Novembro eles vão reunir-se provavelmente em Cabo Verde ou em Portugal na sede da CPLP para depois em sede da reunião do conselho de ministros aprovarmos em definitivo esta proposta de modelo de integração comunitária, apresentada por Cabo Verde.

A seguir o documento será, como sabem, submetido de acordo com as regras da própria organização à cimeira dos chefes de Estado e do governo.”