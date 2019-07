Afrocan2019: Adversário de Angola perde na estreia

Angop

A selecção do Tchad, adversária de Angola na 2ª jornada do Afrocan2019, perdeu esta tarde, em Bamako (Mali), diante da sua congénere do Marrocos, por 75-80, no jogo inaugural (grupo C) do campeonato africano de basquetebol sénior masculino, a decorrer até o dia 27 deste mês.

Angola folgou hoje (sexta-feira) por força de calendário, devendo estrear-se sábado frente aos tchadianos, num torneio em que Paulo Macedo e comandados têm como objectivo conquistar o troféu.

O primeiro dia de prova prossegue com os jogos Quénia-RD Congo (grupo B), Guiné-Egipto ( grupo D) e Argélia-Cote d’Ivoire, para a série A.

Domingo Angola defronta o Marrocos, líder do grupo com dois pontos, para o fecho da fase de grupos.

As primeiras selecções de cada grupo apuram-se às meias-finais e as restantes disputam as classificativas para definir do 5º ao 12º lugares, nesta primeira edição do africano destinado a atletas que actuam no continente.

O país é representado por Childe Dundão, Carlos Cabral, Gildo Santos, Jonatão Jungo, Edson Ndoniema, Alexandre Jungo, Ngombo Rogério, Jucelino Ricardo, Glofate Buiamba, Fidel Cabita, Jilson Bango e Mutu Fonseca.