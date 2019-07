A importância de um bom conteúdo para a sua loja virtual

Alan Medeiros

O ano era 1996. Nessa época, em que a internet ainda engatinhava para se tornar como a conhecemos hoje, o guru Bill Gates redigiu um artigo em que ele declarou: “Conteúdo é rei”.

Corta para o século XXI, a web se tornou o local onde efetuamos negócios, estudamos, procuramos emprego, trabalhamos e interagimos com parentes e amigos.

Na era em que a internet é marcada pelo streaming e a produção em massa de vídeos, a produção de conteúdo é diferente da internet de alguns anos atrás.

Apesar de algumas diferenças quanto a forma como produzimos e consumimos conteúdo, não é exagero afirmar que ele ainda reina na internet. Não é por acaso que grandes empresas, como o Google, se preocupam tanto com a experiência do usuário.

O mesmo vale para quem tem uma loja virtual. Quando o assunto é e-commerce, sabemos que a plataforma é importante. É também muita comentada – e com razão- a importância da hospedagem de site.

Uma hospedagem VPS, por exemplo, tem plenas condições de conferir ótimo desempenho para um site e-commerce, já que ela é a ideal para sites que apresentam tráfego elevado.

Além disso, o serviço de hospedagem também é responsável pela segurança e rapidez de qualquer projeto web. Por isso, investir em um bom serviço de web hosting é fundamental para o seu negócio.

No entanto, como o conteúdo é o rei nesse vasto reino chamado internet, apenas uma boa plataforma e um bom serviço de web hosting não basta para você ter credibilidade perante o seu público.

Dessa forma, é preciso ter bom conteúdo. Mais do que isso, é preciso também saber como produzir o conteúdo e quais sãos os formatos mais adequados. Algumas empresas produzem apenas o básico, por isso, perdem excelentes oportunidades.

Os benefícios que só um bom conteúdo pode trazer para a sua loja virtual

O conteúdo ainda é o rei? Pode-se dizer que sim, porém, em uma era em que diariamente somos soterrados por toneladas de informação, apenas bom conteúdo é digno de ser coroado.

Por isso, quando o assunto é e-commerce, qualquer estratégia de Marketing Digital leva em conta informações que sejam relevantes para o público de consumidores.

Além disso, é possível listar várias vantagens que o conteúdo de qualidade pode trazer para a sua loja virtual. Vamos ver a seguir algumas delas.

Maior capacidade de gerar leads

Os leads são o que hoje se convencionou chamar de clientes em potencial. Ou seja, eles fazem parte daquela parcela do público-alvo que, de alguma forma, se interessam pelo serviço ou produto que você tem para oferecer.

Além disso, quando alguém fala em realizar uma estratégia de Marketing Digital, sempre vai se deparar com a palavra “lead” durante o processo. Eles são peças fundamentais para as campanhas.

Para manter o interesse dos leads em sua loja online, nada melhor do que investir em conteúdo. Sendo assim, o bom conteúdo se torna o aspecto diferencial de uma loja virtual especialmente dos seus concorrentes.

Por isso, tenha um blog, utilize um canal de vídeo, seja ativo nas redes sociais. Esses são alguns espaços na web em que você pode assegurar a sua presença online com bom conteúdo.

Credibilidade para o seu e-commerce

As fraudes assustam muitos clientes na hora em que vão efetuar uma compra online. Por isso, quando eles encontram um site sério e confiável, é praticamente amor à primeira vista.

Para seduzir os clientes, o conteúdo de qualidade é o melhor aliado. Por isso, traga textos ricos para os seus produtos. Fale sobre a usabilidade do produto, maneiras de cuidado e, é claro, do preço.

Quanto mais completas forem as informações, mais credibilidade você vai transmitir para o cliente. Além disso, se você tiver um blog, você pode criar postagens destacando ainda mais as características do produto que você vende.

Além do blog, você também pode investir em conteúdo por meio do e-mail marketing. Para isso, existem ferramentas úteis para tornar essa ação mais eficiente. Uma delas é a E-goi.

Mais destaque no Marketplace

Um Marketplace é como um shopping center, porém, inserido no cenário web. Em suma, ele é uma reunião de várias lojas online onde os usuários chegam e analisam qual é a mais em conta para realizar uma compra.

Em um Marketplace a concorrência é acirrada. Sendo assim, se o seu produto apresentar um conteúdo completo e bem produzido, a tendência serão os clientes apontarem os olhos para o seu e-commerce.

Além disso, quanto mais completa for a “ficha” enviada para o Marketplace, maior será a chance do seu produto ir ao ar rapidamente e ser bem sucedido na quantidade de vendas.

Clientes mais fiéis

Fidelizar os clientes é o sonho dos empreendedores e o conteúdo bom (além do produto bom, é claro) ajuda muito nesse aspecto.

Quando um cliente possui uma boa experiência na sua loja virtual – ou até no blog criado para divulgar a sua loja – ele poderá voltar e até recomendar para conhecidos.

Falando em blog, quer uma dica para postar conteúdo relacionado ao seu produto e que interessa ao cliente? Utilize então ferramentas como o SEMrush. Uma das funcionalidades dela é analisar as palavras-chaves ideais para as suas postagens.

Conclusão

Se lá em meados dos anos 90 o conteúdo já era apontado como rei. Atualmente, na era do Youtube e das redes sociais, ele ainda é mais importante.

Por isso, não basta que a sua loja virtual tenha uma boa plataforma e um layout nota dez. É necessário que o cliente navegue por ela e veja que você se preocupa em trazer um diferencial por meio de informações relevantes.