Nova tecnologia usada para abater “drone” iraniano

Um novo sistema de defesa americano que usa apenas sistemas electrónicos foi usado para derrubar um drone iraniano ontem, disse a publicação militar Military.com.

Segundo avança a VOA, o Light Marine Air Defense Integrated System, LMADIS foi usado no incidente, disse o portal citando uma entidade do departamento de defesa não identificada “devido à sensibilidade da missão”.

O LMADIS foi inicialmente instalado em veículos militares, mas foi recentemente colocado em vários navios da marinha americana.

O sistema usa um radar e câmaras para identificar drones e pode distinguir entre sistemas hostis e “amigos”. Quando uma ameaça é localizada frequências de radio são usadas para interferir com as comunicações do drone provocando a sua queda

O sistema é relativamente novo pois os testes foram completados apenas em Maio.

A publicação C4ISRNET que se especializa em armas que usam inteligência artificial disse que os sistema foi colocado “através de unidades” do corpo de fuzileiros (marines) mas não divulgou onde e quantos estão operacionais.

O LMADIS é um descendente do sistema MADIS que pode detectar “desde drones brinquedo a misseis cruise” e está em uso por unidades dos Marines.