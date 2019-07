22 pedonais em Viana estão degradadas

Ao todo, 22 das 54 pedonais instaladas no município de Viana, província de Luanda, vão ser reparadas devido ao estado avançado de degradação, anunciou, na quarta-feira, o director municipal dos Transportes, Tráfego e Mobilidade.

Joaquim Araújo, que respondia a preocupações dos membros do Conselho Municipal de Auscultação da Comunidade, sobre o mau estado das pedonais, numa reunião extraordinária, realizada na Universidade Jean Piaget, adiantou que as intervenções são de “carácter urgente”, por serem pedonais usadas diariamente por milhares de pessoas.

De acordo com o JA, o director municipal, que falava por orientação do administrador de Viana, Fernando Eduardo Manuel, que presidiu à reunião, informou que as pedonais estão a ser examinadas por engenheiros, para se aferir a dimensão da intervenção a que vão estar sujeitas.

O responsável não avançou o tempo de duração dos trabalhos, mas deu ênfase à necessidade de manutenção periódica às pedonais para garantir a travessia com segurança e sem qualquer constrangimento. Das 22 pedonais à espera de manutenção algumas estão na Avenida Deolinda Rodrigues, como as conhecidas “ponte amarela”, “ponte partida”, no Quilómetro 14A, a da Moagem, na Estalagem, e a da Robaldina, junto ao Alimenta Angola.