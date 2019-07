Vice-presidente homenageia general Inocêncio de Almeida

Angop

O vice-presidente da República, Bornito de Sousa, rendeu hoje (quinta-feira) homenagem ao general das Forças Armadas Angolanas (FAA) na reforma, Inocêncio de Almeida, falecido a 13 de Julho do ano em curso, em Lisboa (Portugal), por doença.

No velório realizado no Quartel-General do Exército (ex-RI 20), e depois de ter sido entoado o Hino Nacional, o vice-presidente da República inclinou-se diante da urna, depositou uma coroa de flores e transmitiu condolências à família enlutada.

No livro de condolências, Bornito de Sousa reconheceu os feitos do general Inocêncio de Almeida e destacou o trabalho feito pelo malogrado na Direcção de Finanças das FAA.

No ex-RI 20, renderam também homenagem ao general outros titulares de órgãos de soberania, auxiliares do Titular do Poder Executivo, entidades ligadas ao Ministério da Defesa, às FAA, ao Ministério do Interior, à Polícia Nacional, aos partidos políticos e às organizações da sociedade civil.

Inocêncio de Almeida, nascido a 28 de Julho de 1941, em Calomboloca, município de Icolo e Bengo, província de Luanda, foi enterrado nesta quinta-feira no Cemitério do Alto das Cruzes, em Luanda.