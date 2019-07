PSD dá aumentos à função pública mas mantém número de funcionários

Negócios

Na apresentação das medidas para controlo e gestão da despesa pública, os responsáveis pela pasta das Finanças Públicas do PSD garantem haver margem para aumentar os salários dos funcionários do Estado, que crescem na medida da taxa de inflação e também por via de progressões e incentivos financeiros. Ao contrário do PS, PSD não quer aumentar número de funcionários públicos.

O PSD quer uma “despesa pública mais eficiente” que permita ter “melhores serviços públicos com pouco mais de despesa”.

É esta a base em que assentam as propostas eleitorais sociais-democratas no que concerne à gestão dos gastos do Estado que foram apresentadas esta quinta-feira por Álvaro Almeida e Joaquim Sarmento, respetivamente coordenador e porta-voz do Conselho Estratégico Nacional do PSD para a área de Finanças Públicas.