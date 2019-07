Deputados votam Proposta de Lei sobre Polícia Nacional

Angop

Os deputados à Assembleia Nacional aprovaram hoje (quinta-feira), por unanimidade, a Proposta de Lei de Bases sobre a Organização e Funcionamento da Polícia Nacional (PN), que estabelece os princípios fundamentais da actuação da instituição castrense.

A votação, na generalidade, ocorreu durante a 12ª Reunião Plenária Ordinária da Assembleia Nacional, orientada pelo presidente deste órgão de soberania, Fernando da Piedade Dias dos Santos.

A Proposta de Lei, com 19 capítulos, seis secções e 76 artigos, é uma iniciativa do Presidente da República enquanto Titular do Poder Executivo.

Ao apresentar o documento, o secretário de Estado do Interior, Salvador Rodrigues, informou que é a primeira vez que a polícia angolana irá dispor de uma Lei que estabelece os princípios fundamentais da sua actuação, “de modo a agir com a necessária legitimidade, na garantia da ordem e da segurança pública”.

O secretário de Estado ressaltou que a proposta visa estabelecer os princípios gerais de organização e funcionamento da PN, como instituição militarizada e apartidária.

Indicou que, o documento pretende configurar o sistema de funcionamento da polícia angolana como um todo, no âmbito das suas principais tarefas, que se consubstanciam na manutenção da ordem e tranquilidade públicas e no combate à criminalidade.

Pronunciamento dos deputados

Benedito Daniel, deputado do PRS, saudou a iniciativa da proposta de Lei que, a seu ver, irá contribuir para o estabelecimento de bases para a elaboração do estatuto orgânico da corporação e demais regulamentos reitores a vários níveis.

Manifestou-se preocupado com a morosidade no provimento de vagas no Serviço de Investigação Criminal (SIC), órgão que resultou da fusão da então Polícia Económica e da Direcção Nacional de Investigação Criminal, há três anos.

“Não há provimento de vagas e nem se faz carreira nesses serviços, disse o deputado, notando que, depois da fusão foram nomeados, apenas, os directores e sub-directores do órgão (oficiais comissários).

Já o deputado Lucas Ngonda, da FNLA, criticou a actuação dos efectivos da Polícia Nacional, para quem “na construção de uma Angola livre e democrática não pode haver lugar para a repressão policial gratuita, que comete excessos desnecessários”.

Segundo o parlamentar, os critérios de recrutamento dos agentes da PN devem ser o mais rigoroso possíveis, porque se trata de pessoas chamadas a servir a nação de forma exemplar e inquestionável.

O deputado João Pinto, do MPLA, entende que não se deve generalizar a actuação negativa da Polícia Nacional, porque há, no seio da corporação, elementos que cumprem à letra o primado da Lei.

Disse que, apesar das várias vicissitudes, é à polícia que se recorre para a solução de problemas relacionados com a reposição da ordem pública.