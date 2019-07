Cidadãos concorrem em Setembro a centralidade da Quibaúla

CUANZA - SUL: MINISTRA DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E HABITAÇÃO, ANA PAULA DE CARVALHO (FOTO: JOAQUIM TOMÁS)

Pelo menos 804 residências estão prontas na Centralidade da Quibaúla, município do Sumbe, província do Cuanza Sul, para entrega em Setembro próximo a trabalhadores da função pública e empresas do sector interessados, anunciou quarta-feira a ministra do Ordenamento do Território e Habitação.

À Angop, Ana Paula de Carvalho disse que a centralidade da Quibaúla, que começou a ser construída em 2012, possui 2.010 imóveis, com 156 lojas, 213 moradias simples, 393 duplex com dois pisos e mil e 404 apartamentos de tipologia T3.

Possui igualmente dois centros infantis, três escolas, uma das quais secundária com 12 salas de aulas e as restantes são primárias com 24 salas, bem como um centro médico.

O anúncio da ministra foi feito quando interagia com os membros do Conselho de Concertação Social do Cuanza Sul.

“Ninguém que já beneficiou de alguma residência nas centralidades construídas pelo governo pode se candidatar novamente”, alertou.

Avançou que a questão da distribuição de água deve ser solucionada nos próximos dias, enquanto a energia eléctrica já está disponível.

A ministra, que foi recebida à chegada pelo governador do provincial, Job Capapinha, inteirou-se do funcionamento da Empresa de Tratamento de Água.