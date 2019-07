Chivukuvuku “impedido” de reunir-se com apoiantes em sala da Casa Social das FAA

Voa

O antigo presidente da CASA-CE Abel Chivukuvu realiza uma visita à cidade de Malanje que foi já marcada pelo súbito cancelamento do aluguer da sala onde ele pretendia reunir-se com seus apoiantes no âmbito da criação do novo partido.

Um dos coordenadores do evento, José Próspero, disse que a sala da Caixa Social das Forças Armadas foi reservada há cerca de 15 dias com o pagamento adiantado de 50 por cento do aluguel pago que na segunda-feira, 18, foi informado que o “contrato seria cancelado por “orientações superiores”.

“Nós não conseguimos caracterizar esta atitude, que consideramos uma atitude macabra”, acusou Próspero.

Uma fonte da Caixa Social das Forças Armadas Angolanas (FAA) 18, disse à VOA que o mandatário do grupo de Abel Chivukuvuku faltou com a verdade na natureza da actividade.

Ela disse que a Caixa Social das FAA não estabelece contratos para realização de eventos de carácter político-partidário e que o contrato assinado era para uma actividade de carácter social (uma simples palestra), o que não se confirmou.

Em alternativa, o anfiteatro do Centro Apostólico Paulo VI é o novo local escolhido pelos apoiantes do novo partido a ser criado por Abel Chivukuvuvu das províncias de Malanje, Kwanza-Norte, Lunda-Sul, Lunda-Norte e Moxico.

“O dr. Abel Chivukuvuku está a fazer este périplo a nível nacional para, então, auscultar a sociedade, a juventude, a sigla, os princípios, os valores que vão nortear a futura força política”, disse Próspero.