CFL recupera 800 metros de linha-férrea

O Caminho-de-Ferro de Luanda está a recuperar 800 metros de linha-férrea na zona do Zenza do Itombe (Cuanza Norte), danificada em Março último, devido às chuvas ocorridas na localidade.

Em declarações hoje à Angop, o director do Gabinete de Imprensa do CFL, Augusto Osório, explicou que os técnicos da empresa já estão a fazer a recuperação da linha, para facilitar a chegada do comboio ao município do Dondo, até Agosto deste ano.

Disse que a greve recente dos funcionários atrasou os trabalhos de recuperação dos 800 metros para os serviços de passageiros e mercadorias do traçado Luanda/Dondo.

O CFL realiza, diariamente, 17 viagens de comboio suburbano de passageiros, transportando, nos três serviços, pelo menos seis mil pessoas, que pagam 500 kwanzas em primeira classe, 200 na segunda e 30 na terceira.

Além do suburbano, realiza viagens interprovinciais de Luanda ao Cuanza Norte e Malanje.

O CFL tem 424 quilómetros de linha-férrea no troço Luanda/Malanje e 55 no troço Dondo-Zenza (Cuanza Norte), perfazendo um total de 479 quilómetros.