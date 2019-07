Angola disputa pré-eliminatória rumo ao Mundial2022

A selecção nacional de futebol vai disputar uma pré-eliminatória antes de fazer parte da fase de grupos de qualificação ao mundial de futebol de 2022, que terá lugar no Qatar, escreve a Angop.

Os Palancas Negras, que já estiveram uma vez nesta maior cimeira do futebol mundial (Alemanha2006), vão defrontar uma das restantes 27 selecções piores classificadas no ranking da FIFA, entre as quais as PALOP (Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa) Guiné Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe.

Outras selecções que poderão enfrentar nesta pré-eliminatória são Namíbia, Malawi, Eswatini, Lesoto, Botswana, Comores, Maurícias, República Centro Africana, Serra Leoa, Togo, Sudão, Tanzânia, Burundi, Ruanda, Guiné Equatorial, Comores, Etiópia, Libéria, Gâmbia, Sudão do Sul, Tchad, Seychelles, Djibuti, Eritreia e Somália.

Isentos estão os combinados da Tunísia, Marrocos, Senegal, Nigéria, República Democrática do Congo, Gana, Camarões, Egipto, Burquina Faso, Mali, Cote d’Ivoire, Argélia, Guiné Conacry, África do Sul, Cabo Verde, Uganda, Zâmbia, Benim, Gabão, Congo, Mauritânia, Níger, Quénia, Líbia, Madagáscar e Zimbabwe.

Durante a 41ª Assembleia Geral da CAF, que decorre hoje, no Cairo, Egipto, à margem do CAN2019, a Confederação Africana de Futebol apresentou o formato para a disputa das eliminatórias para o Campeonato Mundial de Futebol de 2022.

As eliminatórias para este evento mundial vão ser disputadas em três fases:

A primeira, constituída pelas 28 selecções menos cotadas no ranking da FIFA, pela zona da CAF, vão disputar uma fase preliminar, em jogos a duas mãos.

Dessa pré-eliminatória sairão as 14 selecções vencedoras que se irão juntar aos 26 combinados nacionais isentos da primeira fase, que vão ser sorteadas para a fase de grupos.

Ou seja, ao todo serão 40 selecções que vão disputar a segunda fase dessas qualificações ao mundial de 2022, que deverão ser divididas em 10 grupos de quatro selecções cada, que se vão defrontar em seis jornadas, cujo sorteio vai ser feito a partir de quatro potes, em função da classificação da FIFA.

Dessa segunda etapa serão apurados apenas os primeiros classificados de cada grupo para a última eliminatória que vão disputar os jogos no sistema de eliminatória única a duas mãos, em que o sorteio desses jogos será feito com base em dois potes, em que no primeiro vão ficar as cinco melhores classificadas do ranking da FIFA e, no segundo, as menos cotadas.

Assim, as cinco vencedoras dos jogos daí resultantes vão ganhar o direito de representar o continente africano no Campeonato Mundial de Qatar, a ter lugar entre os dias 21 de Novembro e 19 de Dezembro de 2022.

O sorteio dessas eliminatórias vai realizar-se no próximo dia 27 de Julho, na sede da Confederação Africana de Futebol, na cidade do Cairo, capital do Egipto.