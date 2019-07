Alemanha oferece 30 bolsas para pós-graduação

A República Federativa da Alemanha colocou este ano à disposição de jovens angolanos 30 bolsas de estudo gratuitas para pós-graduação em recursos minerais, língua alemã, indústria tecnológica e economia.

Segundo informa Angop, o embaixador alemão em Angola, Dirk Lolke, anunciou hoje (quinta-feira), à imprensa no Lubango, no final de uma visita à província da Huíla, que cada curso terá a duração de dois anos, na perspectiva de contribuir na formação técnico-profissional para o desenvolvimento do país.

Convidou estudantes angolanos de instituições públicas e privadas a aproveitar a oportunidade de formação, uma vez que o número de estudantes angolanos na Alemanha é considerado baixo, estimado em 90.

O diplomata manteve contactos com a direcção e se inteirou do funcionamento académico da Universidade Mandume Ya Ndemufayo (UMN), no quadro da cooperação entre os dois países neste domínio.

Esta é a primeira visita que o embaixador Alemão efectua na província da Huíla.