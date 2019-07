Afrocan2019: Angola inicia campanha sábado frente ao Tchad

ANGOLA ESTREIA-SE NO AFROCAN DO MALI (FOTO: HENRI CELSO)

A selecção nacional sénior masculina de basquetebol inicia sábado (20) a sua campanha no campeonato africano da categoria, denominado Afrocan2019, frente ao Tchad, em partida do grupo C a ter lugar, às 16 horas, no Palácio dos Desportos Salamatou Maiga, em Bamako (Mali).

A decorrer até o próximo dia 27, escreve Angop, a prova arranca sexta-feira com as formações do Tchad e Marrocos (série C) a defrontarem-se às 14:15, no mesmo recinto, estando ainda reservado os encontros Quénia-RD Congo (17 horas, grupo B), Guiné-Egipto (19:15, grupo D) e Argélia-Cote d’Ivoire (21:30, grupo A).

Domingo o conjunto nacional efectua o segundo e último desafio da fase de grupos, frente a similar marroquina, a partir das 13:15.

As primeiras selecções de cada grupo apuram-se às meias-finais e as restantes disputam as classificativas para definir do 5º ao 12º lugares, nesta primeira edição do africano destinado a atletas que actuam no continente.

O conjunto angolano é orientado por Paulo Macedo e integra alguns jogadores experimentados em competições do género, com realce para Gildo Santos e Edson Ndoniema.

Completam o grupo Childe Dundão, Carlos Cabral, Jonatão Jungo, Alexandre Jungo, Ngombo Rogério, Jucelino Ricardo, Glofate Buiamba, Fidel Cabita, Jilson Bango e Mutu Fonseca.