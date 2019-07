Rixa entre grupos de supostos marginais termina em morte na Caála

Um jovem de 23 anos de idade morreu, na noite desta terça-feira, numa das ruas do bairro Cemitério, arredores da cidade da Caála (Huambo), após uma rixa entre grupos marginais, motivada supostamente por questões passionais, soube hoje, quarta-feira, a ANGOP.

O assassinato, segundo um dos amigos da vítima, deu-se quando o jovem tentava evitar uma briga entre dois grupos de supostos marginais, da qual envolvia um dos seus conhecidos, acusado de namorar com a mulher de um dos indiciados no crime de ofensas corporais voluntárias graves que resultam em morte.

Raimundo Benjamim explicou que ao tentar evitar a rixa, o seu amigo, de 23 anos de idade, foi surpreendido com o lançamento de paus aguçados (moca), em toda parte da cabeça, causando-lhe ferimentos graves, dos quais não resistiu e acabou por morrer horas depois no hospital municipal local.

Entretanto, uma fonte do da Polícia Nacional no município da Caála confirmou à ANGOP a detenção de quadro suspeitos pelo assassinato do jovem, estando, nesta altura, em curso outras diligências para a busca e captura de outros implicados, visando o esclarecimento do crime de ofensas corporais voluntárias que resulta em morte.