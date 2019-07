Presidente da República empossa três novos embaixadores

O Presidente da República, João Lourenço, empossou nesta quarta-feira os novos embaixadores extraordinários e plenipotenciários de Angola no Egipto, Nelson Cosme, na Hungria, José Filipe, e no Gabão, Lizeth Nawanga Satumbo Pena.

Na cerimónia, testemunhada pelo vice-presidente da República, Bornito de Sousa, ministros de Estado, ministros e altos funcionários da Presidência da República, o estadista angolano conferiu, também, posse a Aguinaldo Guedes da Costa Cristóvão como secretário de Estado da Cultura.

De acordo com a Angop, foram ainda empossados Bartolomeu Nunes no cargo de director do Cerimonial do Presidente da República e Francisco João de Carvalho Neto como secretário para os Assuntos Judiciais e Jurídicos, igualmente do Presidente da República.

Aos empossados, o Presidente João Lourenço exortou a colocarem a sua experiência ao serviço da nação.

Em declarações à imprensa, após a cerimónia, Nelson Cosme, embaixador designado para o Egipto, apontou, dentre as prioridades do seu mandato, o reforço da cooperação sul-sul, a promoção do investimento egípcio em Angola, principalmente nos domínios dos desportos, energia, saúde e no desenvolvimento da agricultura em zonas áridas.

Por seu turno, o chefe da Missão Diplomática angolana na Hungria, José Filipe, que, durante cerca de 40 anos, chefiou o protocolo e cerimonial do Presidente da República, disse experimentar um misto de nostalgia e sensação de alguma perda, ao mesmo tempo que se manifestou disponível para continuar a servir a nação.

Lizeth Nawanga Satumbo Pena, embaixadora no Gabão, valorizou a promoção da diplomacia económica angolana.