PR trabalha quinta e sexta-feira no Zaire

O Presidente da República, João Lourenço, trabalha quinta (18) e sexta-feira (19) na província do Zaire, onde deverá tomar contacto com a realidade socioeconómica das cidades de Mbanza Kongo e do Soyo.

Em nota, divulgada pela Angop, o Secretariado de Imprensa do Presidente da República informa que, no primeiro dia da visita, o Chefe de Estado reúne-se com os principais integrantes do Governo provincial, pouco depois de desembarcar em Mbanza Kongo.

A meio da tarde de quinta-feira, o Chefe de Estado tem um encontro com o Conselho Provincial de Auscultação da Comunidade, refere o documento.

Na sexta-feira a jornada será cumprida no município do Soyo, aonde o Presidente da República chegará, ido da capital da província (Mbanza Kongo).

Do programa estabelecido para o Soyo consta uma visita à fábrica ANGOLA LNG, para um conhecimento detalhado das várias fases de produção do gás liquefeito até à sua exportação.

No mesmo dia, o Presidente João Lourenço estará na Central do Ciclo Combinado do Soyo, seguindo-se um encontro com os jovens, em representação dos seis municípios da província do Zaire.

Esta actividade, a última do programa do Chefe de Estado, será realizada no anfiteatro da Escola Superior Politécnica do Zaire, na vila do Soyo.

Este ano, o Presidente da República visitou as províncias de Benguela, Malanje, Huíla, Namibe e Cunene.