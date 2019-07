Mulher abandona filha em casa de desconhecidos

Uma criança, com apenas sete meses de vida, foi abandonada pela própria mãe em casa de uma desconhecida, no bairro Lixeira, Zona A, arredores da cidade de Benguela, no passado sábado, soube o Jornal de Angola.

Maria da Conceição, dona da residência, disse que, naquele dia, uma mulher desconhecida bateu a porta, com um bebé ao colo, pediu que ficasse a cuidar do seu filho apenas por alguns minutos, alegando estar a fugir de casa, porque estava a ser vítima de violência doméstica por parte do marido.

Na altura, a criança apresentava ferimentos de queimaduras, tendo a progenitora justificado à dona de casa que as lesões corporais foram provocadas pelo marido que, no acto da violência, “atirou água quente que atingiu o corpo do bebé.”

Maria da Conceição aceitou receber a criança, em solidariedade com a mãe que se fez passar por vítima de agressão física e, só depois de passar várias horas sem que a mãe regressasse, é que “percebi que se tratava de abandono de criança.”

Face à gravidade dos ferimentos da criança, Maria da Conceição recorreu ao Hospital Municipal de Benguela, onde o menor foi submetido a cuidados intensivos e já se encontra fora de perigo.

Uma comissão multi-sectorial, que integra elementos do INAC, SIC, organizações afectas à sociedade civil e autoridades tradicionais trabalham para a localização dos pais da criança para serem responsabilizados.