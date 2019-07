Morteiro de RPG-7 mata três crianças no Huambo

Três crianças, com idades entre os 11 aos 14 anos, morreram e uma outra ficou gravemente ferida, esta semana, na sequência da explosão de um morteiro de RPG-7, na vila municipal do Ucuma, a 87 quilómetros a Oeste da cidade do Huambo.

O infausto acontecimento, segundo uma fonte da Polícia Nacional no Huambo contactada hoje, quarta-feira, pela ANGOP, deu-se por volta das 18h00 da passada segunda-feira, quando as vítimas, todas elas menores de 15 anos de idade, realizavam uma fogueira, próximo da via pública.

As mesmas, segundo a fonte policial, foram surpreendidas com a explosão do engenho morteiro RPG-7, enterrado no local por onde brincavam, tendo provocado a morte imediata de dois petizes, enquanto a outra a acabou por morrer nesta terça-feira, no Hospital Central do Huambo.

Entretanto, soube-se de fonte da maior unidade hospitalar da província do Huambo que o único sobrevivente encontra-se sob cuidados intensivos, dada a gravidade dos ferimentos provocados pelo engenho.

O município do Ucuma, um dos mais afectados pelo conflito armado que assolou o país durante quase 27 anos, possui uma extensão territorial de mil e 600 quilómetros quadros e uma população estimada em 88 mil habitantes, que têm a agro-pecuária como principal fonte de rendimento.