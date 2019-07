Irão garante resposta a Londres

Euronews

Num discurso transmitido pela televisão estatal iraniana, o ayatollah Ali Khamenei afirmou que a apreensão do petroleiro iraniano ao largo de Gibraltar terá uma resposta que vai chegar no momento certo.

“Vocês são pessoas rudes. Tinham 11 compromissos e não cumpriram nenhum. Porque é que nos pedem que cumpramos os nossos? Começámos a reduzir os nossos compromissos. E, definitivamente, este processo vai continuar”.

Segundo o governo de Londres, o petroleiro Grace I foi interceptado em áreas territoriais britânicas porque transportava petróleo para a Síria, uma situação que viola as sanções aplicadas pela União Europeia contra Damasco.

O Irão admitiu que o navio transportava petróleo mas negou que tivesse como destino a Síria e fala num acto de pirataria

“O caso é simples: é pirataria. É claro que a república islâmica não deixará sem resposta estes actos perversos. Haverá uma resposta no momento e locais apropriados”.

O ministro dos Negócios Estrangeiros britânico disse esta segunda-feira que a abordagem do Irão no Médio Oriente é “profundamente desestabilizadora”. Ao mesmo tempo, Jeremy Hunt, mostrou a vontade do governo de Londres de “reduzir as tensões” com os iranianos.