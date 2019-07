Irão diz que seu programa de mísseis não é negociável

O Irão afirmou na terça-feira que o programa de mísseis balísticos não está em negociação depois que o secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, disse numa reunião de gabinete da Casa Branca que o Irão sinalizou estar preparado para negociar a respeito.

“Os mísseis do Irão … são absolutamente e não são negociáveis ​​com ninguém ou com qualquer país, período”, escreveu Alireza Miryousefi, porta-voz da missão iraniana na ONU, no Twitter, citado pela Reuters.