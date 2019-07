Doly Menga no Petro por uma temporada

Angop

O avançado angolano Dolly Menga foi confirmado esta terça-feira como novo jogador do Petro de Luanda, por uma temporada, em substituição do brasileiro Tiago Azulão que se transferiu para o Chipre.

O jogador, de 26 anos de idade, foi cedido por empréstimo pela equipa do Black Pool, da terceira liga inglesa.

Para a nova temporada, que inicia a 04 de Agosto, os “ tricolores” dispensaram os jogadores Carlinhos, Mira, Mateus e Èlio e o brasileiro Tiago Azulão que se transferiu para o Cipre.

Cinco jogadores provenientes do escalão júnior vão fazer parte do actual plantel que, além do campeonato nacional, vai disputar a Taça de Angola e as eliminatórias de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões africanos.

O Petro de Luanda, vice-campeão nacional, cumpre um estágio pré-competitivo na Africa do Sul, onde domingo no primeiro jogo de preparação perdeu por 1-2 diante do Orlando Pirates, com o golo dos angolanos a ser apontado por Nary.

O segundo jogo acontece quarta-feira, diante do Bidvest Wits local.