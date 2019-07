Disponibilizados AKZ 96 milhões para o saneamento básico de Caungula

Noventa e seis milhões de kwanzas é o valor disponibilizado no Plano Integrado de Intervenção nos Municípios (PIIM) para melhoria do saneamento básico no município de Caungula, que dista 370 quilómetros da cidade do Dundo, província da Lunda Norte.

O PIIM vai, igualmente, permitir a construção e apetrechamento de duas escolas de sete e 10 salas de aulas orçadas em 642 milhões de kwanzas, que se juntarão as mais de 40 salas de aulas existentes nesse município.

Segundo o administrador municipal, Agostinho Paiva, serão também construídos três furos de água na comuna do Camachilo, que custarão 20 milhões de kwanzas, uma morgue com seis gavetas na sede comunal de Caungula (AKZ 40 milhões), uma rádio comunitária (AKZ 96 milhões) e um complexo residencial no valor de mil milhões e 176 milhões de kwanzas.

No total, estão disponíveis para o município dois mil milhões 115 milhões de kwanzas para execução dos referidos projectos, indicou a fonte.

O município de Caungula conta com 28 mil habitantes maioritariamente camponeses.