Banco Mundial quer protecção das famílias vulneráveis

Angop

O Banco Mundial (BM) destacou, nesta quarta-feira, em Luanda, a necessidade de o Executivo angolano reforçar as acções de protecção social das famílias mais vulneráveis do país.

De acordo com o director de Operações do BM para Angola, Camarões, Gabão, Guiné Equatorial e São Tomé e Príncipe, Abdoulaye Seck, que falava à imprensa a saída de um encontro com a ministra de Estado para a Área Social, Carolina Cerqueira, é necessário se identificar as famílias mais vulneráveis e ter condições de ajudar nos momentos cruciais, em fase de crise e falta de recurso.

Nesta vertente, manifestou satisfação pelo facto de o Executivo estar a prestar uma atenção especial à população afectada pela seca no sul país, concretamente nas províncias do Namibe, Huíla e do Cunene, sendo que nesta última 857 mil 443 pessoas vivem os efeitos da estiagem e um milhão e 100 bovinos em risco de morte, por fome ou por sede.

Para ajudar Angola, o BM aprovou, no quadro do “Angola Day”, o financiamento de três iniciativas estruturantes do Executivo, nomeadamente o projecto de fortalecimento do Sistema de Protecção Social (320 milhões de dólares), a operação de Apoio Orçamental (500 milhões de dólares) e o Projecto Bita (Energia e Águas) – 500 milhões de dólares.

O Projecto de Fortalecimento do Sistema de Protecção Social inscreve-se na política de transferência de rendimento, para proteger as famílias com menores rendimentos.

Este programa, que irá beneficiar um milhão de famílias, visa mitigar o impacto das reformas dos subsídios no poder de compra dos consumidores, como consequência de curto-prazo do ajustamento de preços de bens e serviços, como a tarifa de electricidade, água e combustíveis.

A Operação de Apoio Orçamental tem como meta apoiar as reformas económicas em curso, contando com o apoio técnico e recursos financeiros do Banco Mundial, para conferir sustentabilidade ao processo de ajustamento e transformação económica do país, protegendo, ao mesmo tempo, a população mais vulnerável.

O Projecto Bita está vocacionado para melhorar a performance operacional e económica do sector da Energia e Águas, aumentando, assim, o acesso das famílias e empresas à água potável nalgumas áreas densamente povoadas, a Sul de Luanda.

O Banco Mundial é uma instituição multilateral que, em parceria com o Executivo, tem vindo a apoiar, em termos financeiros e de assistência técnica, diversos sectores, tendo em vista o fortalecimento das capacidades do Estado e do sector privado.